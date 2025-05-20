Во Франции скоростной поезд чуть не сошел с рельсов из-за сильной грозы

Во Франции скоростной экспресс Париж-Тулуза был вынужден остановиться на маршруте из-за внезапного подтопления путей и едва не сошел с рельсов, в аналогичную ситуацию попал и обратный рейс.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Вечером 19 мая значительную территорию страны накрыли ливни и грозы с сильным ветром, в результате чего произошли внезапные подтопления местности.

Экспрессу сообщением Париж-Тулуза с 508 пассажирами пришлось остановиться на маршруте из-за того, что подтопления размыли железнодорожную насыпь.

По словам одной из пассажирок, в какой-то момент стало ощутимо, что поезд очень качается, а из окна было видно, что вокруг стоит вода. В конце концов машинист остановился, увидев, что рельсы нестабильны и движение невозможно.

К поезду вызвали спасательные службы. В течение почти двух часов, до первого часа ночи, пассажиров эвакуировали из заблокированного поезда и разместили на ночь в общественных помещениях ближайшего городка – с обещанием утром довезти до Тулузы автобусами.

В похожую ситуацию попал обратный рейс из Тулузы в Париж – поезд тоже остановился посреди поля, пассажирам пришлось ночевать в ближайшем городе и утром возвращаться обратно в Тулузу.

Оператор железной дороги SNCF сообщил, что на этом участке движение будет невозможно как минимум несколько дней – что повлияет на рейсы также между Бордо и Тулузой.

Напомним, в начале апреля в Чехии сошел с рельсов пассажирский поезд, пострадали три человека.

А в Германии ведут расследование в отношении двух пенсионеров из-за неудачно спиленного дерева, что привело к отмене и задержке почти 400 поездов.