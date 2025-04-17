Север Италии накрыло непогодой: поезда остановились, ряд дорог закрыли

Северная Италия страдает от сильных штормов – в более чем 100 муниципалитетах объявлен наивысший уровень опасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.

После сильных дождей многочисленные реки вышли из берегов. По, самая длинная река страны, на грани разлива. В Турине, столице региона Пьемонт, перекрыты несколько дорог возле реки. В других местах жителей призвали оставаться дома.

фото Ansa

В целом самый высокий уровень тревоги объявлен в более чем 100 муниципалитетах. Кроме Пьемонта, пострадали и другие регионы, которые привлекают большое количество отдыхающих на пасхальные праздники, в том числе Южный Тироль, Ломбардия и Тоскана. В Швейцарии погодные предупреждения были выданы для южных кантонов Вале и Тичино, которые также привлекают большое количество посетителей в это время года.

По данным итальянской железной дороги, затопленные пути вызывают значительные перебои в железнодорожном сообщении между двумя странами. Сейчас несколько поездов застряли на линии, не имея возможности продолжить движение.

Сообщают, среди прочего, об оползнях в регионе Лигурия, перекрытых мостах и эвакуации людей в северо-западной долине Аоста. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся как минимум до обеда четверга.

Напомним, на нескольких греческих островах, включая Парос и Миконос, 1 апреля, закрыли школы и детсады из-за мощных ливней, которые вызвали подтопления.

А в январе от наводнений пострадал французский регион Бретань, уровень воды в местных реках побил многолетние рекорды.