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У частині Румунії оголосили червоне попередження через загрозу повеней

Новини — Понеділок, 26 травня 2025, 13:44 — Марія Ємець

Метеорологи оголосили для окремих районів Румунії помаранчевий та червоний рівень попередження через загрозу повеней.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У понеділок 26 травня для багатьох районів Румунії оголосили помаранчевий та червоний рівень попередження через загрозу повеней у наступні дві доби. 

 

Зокрема, червоний рівень оголошено для територій над притоками річки Прахова в однойменному районі. Там можливе раптове підвищення рівня води та підтоплення навколишньої місцевості. 

Помаранчеве попередження оголосили у майже двох десятках районів. 

Мешканців закликали триматися якомога далі від потоків, підготуватись до потенційних підтоплень і стежити за новинами.  

Нагадаємо, у квітні через негоду на півночі Італії зупинились потяги і закривали низку доріг.

На півдні Франції минулого тижня швидкісний поїзд мало не зійшов з рейок через підтоплення після сильних злив. 

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Румунія
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