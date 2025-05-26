У частині Румунії оголосили червоне попередження через загрозу повеней

Метеорологи оголосили для окремих районів Румунії помаранчевий та червоний рівень попередження через загрозу повеней.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У понеділок 26 травня для багатьох районів Румунії оголосили помаранчевий та червоний рівень попередження через загрозу повеней у наступні дві доби.

Зокрема, червоний рівень оголошено для територій над притоками річки Прахова в однойменному районі. Там можливе раптове підвищення рівня води та підтоплення навколишньої місцевості.

Помаранчеве попередження оголосили у майже двох десятках районів.

Мешканців закликали триматися якомога далі від потоків, підготуватись до потенційних підтоплень і стежити за новинами.

Нагадаємо, у квітні через негоду на півночі Італії зупинились потяги і закривали низку доріг.

На півдні Франції минулого тижня швидкісний поїзд мало не зійшов з рейок через підтоплення після сильних злив.