У частині Румунії оголосили червоне попередження через загрозу повеней
Метеорологи оголосили для окремих районів Румунії помаранчевий та червоний рівень попередження через загрозу повеней.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
У понеділок 26 травня для багатьох районів Румунії оголосили помаранчевий та червоний рівень попередження через загрозу повеней у наступні дві доби.
Зокрема, червоний рівень оголошено для територій над притоками річки Прахова в однойменному районі. Там можливе раптове підвищення рівня води та підтоплення навколишньої місцевості.
Помаранчеве попередження оголосили у майже двох десятках районів.
Мешканців закликали триматися якомога далі від потоків, підготуватись до потенційних підтоплень і стежити за новинами.
Нагадаємо, у квітні через негоду на півночі Італії зупинились потяги і закривали низку доріг.
На півдні Франції минулого тижня швидкісний поїзд мало не зійшов з рейок через підтоплення після сильних злив.