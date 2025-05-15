Британия хочет открыть центры для содержания мигрантов в третьих странах, как Италия

Великобритания ведет переговоры с несколькими странами об открытии там центров для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища и которые должны быть возвращены в свои государства.

Об этом на пресс-конференции во время визита в Албанию в четверг сказал британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Стармер назвал центры временного содержания мигрантов в третьих странах "очень важной инновацией", которая дополняет другие меры для борьбы с нелегальной миграцией.

"Мы ведем переговоры с рядом стран о создании центров возвращения. В надлежащее время я смогу предоставить вам более подробную информацию по этому вопросу", – сказал он.

После пресс-конференции пресс-секретарь премьера Британии уточнил, что центры будут предназначены для соискателей убежища, чьи заявления были отклонены и которые пытаются помешать своей депортации или потеряли документы.

"Это будет гарантировать, что они не будут иметь возможности усложнить свое выселение, используя такие тактики, как создание семьи и т.д., как мы видели в прошлых случаях. Это, очевидно, уменьшит расходы налогоплательщиков", – добавил представитель.

Италия стала первым европейским государством, открывшим два центра временного содержания мигрантов – в Албании. Но пока этот план заблокирован итальянскими судами.

Лейбористское правительство Стармера, которое находится под давлением популярности антимиграционной популистской партии Reform UK, на днях объявило о радикальной реформе иммиграционной системы Британии.