Правительство Британии обнародовало радикальную реформу иммиграционной системы страны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о завершении "эксперимента с открытыми границами", а его правительство представило радикальную реформу иммиграционной системы страны.

Планы были обнародованы на сайте британского правительства 12 мая, пишет "Европейская правда".

Опубликованная так называемая "белая книга" по вопросам иммиграции определяет более строгие рамки для сокращения чистой миграции. 82-страничный документ под названием "Восстановление контроля над иммиграционной системой" очерчивает широкомасштабные изменения в миграционной политике.

Одним из ключевых изменений является ужесточение требований к квалификации, необходимой для получения визы для квалифицированных работников.

Также в "белой книге" содержится обещание прекратить найм иностранных работников для работы в сфере социального ухода, хотя до 2028 года будет "переходный период".

Будут введены новые требования по демонстрации прогресса в изучении английского языка в течение определенного времени для лиц, подающих заявки на продление визы или на получение вида на жительство. Все взрослые, прибывающие вместе с работниками или студентами, должны будут продемонстрировать по крайней мере базовые знания английского языка и прогресс в его изучении.

По новым правилам, для подачи заявления на постоянное проживание срок пребывания в стране должен составлять не менее 10 лет, а не пять, как сейчас.

Ряд мер в документе касаются упрощения процедуры высылки лиц, совершивших преступления, особенно если они находятся в стране по краткосрочной визе.

Для лучшего контроля за прибытием и совершенствования учета количества лиц, существующая система биометрических карт на проживание будет заменена новой электронной системой идентификации иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что Великобритания хочет прекратить предоставлять статус беженца иностранцам, осужденным за сексуальные преступления.

А еще Великобритания хочет заключить с ЕС миграционное соглашение, которое позволило бы ей договариваться с отдельными странами-членами о возвращении некоторых мигрантов.