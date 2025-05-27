У Трампа получили от Украины перечень условий мирного соглашения, ждут от Москвы
Спецпосланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что США получили от Киева перечень условий для завершения войны, однако еще не получили от Москвы.
Об этом он сказал в эфире Fox News, пишет "Европейская правда".
По словам Келлога, когда недавно американский президент Дональд Трамп разговаривал с главой Кремля Владимиром Путиным, "россияне сказали, что собираются подготовить так называемый меморандум".
"Мы получили список условий мирного соглашения от Киева, и мы должны получить их от Москвы", – сказал он.
Он отметил, что после того, как США получат два документа – они "соединят их".
"После этого вы берете оба документа и объединяете их. Складываете вместе. И задаете вопрос: где можно найти общую точку соприкосновения, чтобы свести все вместе? И когда мы получим их "срочный план" или меморандум, тогда составим общий вариант, и состоится еще одна встреча", – пояснил Келлог.
Спецпредставитель Трампа отметил, что США хотели следующего раунда переговоров между Украиной и Россией в Ватикане, но "Москва отклонила это".
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. В тот же день состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции, что стало первыми прямыми переговорами Киева и Москвы с 2022 года.
На днях министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина все еще рассматривает Ватикан площадкой для переговоров с РФ, однако глава МИД России Лавров заявил, что вести переговоры в Ватикане "неэлегантно".