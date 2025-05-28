59% граждан ЕС поддерживают закупки и поставки оружия для Украины
Подавляющее большинство граждан ЕС поддерживают закупку и поставку военного оборудования для Украины.
Таковы данные опроса Eurobarometer, передает "Европейская правда".
В целом ответ ЕС на войну РФ против Украины устраивает большинство его граждан.
В частности, 80% европейских респондентов согласны принимать в ЕС людей, которые бегут от войны, а более трех четвертей европейцев (76%) поддерживают предоставление финансовой и гуманитарной поддержки Украине.
72% граждан ЕС поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц, тогда как шесть из десяти (60%) одобряют предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а 59% согласны с тем, чтобы ЕС финансировал закупку и поставку военного оборудования в Украину.
Вторжение России в Украину продолжает считаться важнейшим вопросом на уровне ЕС (27%) из 15 пунктов (далее идут международная ситуация (24%) и безопасность и оборона (20%).
77% европейских респондентов согласны с тем, что вторжение России в Украину является угрозой для безопасности ЕС.
По данным одного из свежих опросов, почти 60% американцев считают, что Дональд Трамп недостаточно жесткий с Путиным.
Подавляющее большинство американцев, при этом как избиратели Демократической партии, так и сторонники республиканцев, считают, что администрация Дональда Трампа должна продолжать военную поддержку Украины.