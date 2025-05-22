Европейский парламент повысил таможенные сборы и тарифы на импорт сельскохозяйственной продукции, а также карбамида и азотных удобрений из России и Беларуси в Европейский Союз до уровня, достаточно высокого, чтобы остановить импорт этих товаров.

Об этом говорится в Регламенте ЕС "Изменение ставок ввозной пошлины на импорт некоторых товаров, происходящих или экспортируемых прямо или опосредованно из России и Беларуси", утвержденном Европарламентом 22 мая в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Европарламент принял Регламент, который повысит тарифы и таможенные сборы на удобрения и сельхозпродукцию из России и Беларуси до уровня, который полностью остановит их экспорт на территорию ЕС.

"Регламент не позволит определенным сельскохозяйственным товарам и удобрениям, происходящим или экспортируемым прямо или опосредованно из Российской Федерации и Республики Беларусь, получить доступ к рынку ЕС на условиях, которые являются столь же благоприятными, как и условия, применяемые к импорту этих товаров из других стран", – говорится в пояснительной записке к проекту Регламента, текст которой есть в распоряжении "Европейской правды".

Регламент вступит в силу после его формального утверждения Советом ЕС и официальной публикации.

Утвержденные ограничительные меры, в частности, касаются 15% сельскохозяйственного импорта из России, который еще не подпадал под действие повышенных тарифов. С принятием этого постановления весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться тарифами ЕС.

Уровень тарифов будет запретительным, то есть достаточно высоким, чтобы полностью остановить импорт этих товаров. Так, для всех соответствующих сельскохозяйственных товаров тарифы на импорт из России и Беларуси в ЕС вырастут на адвалорную пошлину в размере 50%.

Для удобрений, в дополнение к существующей адвалорной пошлине в размере 6,5%, тариф будет облагаться дополнительной специфической пошлиной, которая будет постепенно расти, начиная с 40 или 45 евро за тонну, в зависимости от типа удобрений (что соответствует примерно 13% в адвалорном эквиваленте), до запретного уровня в 315 или 430 евро за тонну, соответственно, через три года после начала применения предложенного регулирования.

"Целью постановления является устранение зависимости от импорта из России и предотвращение обходных путей через Беларусь... Благодаря повышенным ввозным пошлинам и запретительным тарифам российская доля импорта удобрений в ЕС будет постепенно замещена другими источниками. Некоторые страны-члены ЕС уже отказались от российских азотных удобрений, не испытывая дефицита предложения или роста рыночных цен", – говорится в пояснительной записке.

Тарифы поддержат рост внутреннего производства удобрений в ЕС, которое пострадало во время энергетического кризиса и из-за притока удобрений из России.

Также отмечается, что на мировом рынке есть много поставщиков, которые могут заменить российских экспортеров, включая Египет, Алжир, Норвегию, Марокко, Оман и США.

Как сообщалось, тарифы на подавляющее большинство аграрной продукции из России и Беларуси, прежде всего зерно, действуют на территории Евросоюза с июля 2024 года.

Украина, а также Польша и страны Балтии долгое время призывали к полному запрету импорта этих товаров.

Подробно об других ограничениях и санкциях для России, которые вводят в Брюсселе, читайте в статье Сильные, болезненные и медведчуковские. Как ЕС вынуждает Путина к уступкам силой санкций.