На границе Эстонии мужчину оштрафовали на 800 евро за кепку с серпом и молотом

Гражданина Эстонии оштрафовали на 800 евро на границе из-за кепки с запрещенной советской символикой

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Инцидент произошел в субботу, 3 мая, когда в Нарвский пограничный пункт прибыл гражданин Эстонии, который возвращался в свою страну. На нем была кепка с изображением серпа и молота.

За публичную демонстрацию запрещенной символики этому человеку был назначен денежный штраф в размере 800 евро.

Мужчине объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии, передает Идаская префектура.

После этого он отказался от кепки и продолжил свой путь в Эстонию.

Ранее сообщалось, что эстонские пограничники отказались впускать в страну гражданина Германии, который вез с собой два календаря с изображением хозяина Кремля Владимира Путина.

В апреле 2023 года президент Эстонии Алар Карис одобрил закон, запрещающий демонстрацию враждебных символов, таких как георгиевская лента или буква Z.

Закон запрещает демонстрацию символа, связанного с совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, способом, который поддерживает или оправдывает эти действия.