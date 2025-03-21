Гражданину Германии пришлось выбросить календари с Путиным, чтобы его пустили в Эстонию

Эстонские пограничники отказались впускать в страну гражданина Германии, который вез с собой два календаря с изображением хозяина Кремля Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Пограничники в Нарве не позволили попасть в страну двум календарям с изображением российского Путина и кокарде с изображением серпа и молота.

Такие предметы были обнаружены при досмотре вещей гражданина Германии, который 20 марта пересекал границу между Россией и Эстонией через пограничный пункт "Нарва-1", сообщила в пятницу Идасская префектура.

Иностранцу разъяснили, что такая символика запрещена в Эстонии, после чего он отказался от указанных предметов и продолжил путь в Эстонию.

На границе в Нарве регулярно обнаруживают запрещенные к ввозу предметы с символикой тоталитарных режимов и российской агрессии против Украины.

В октябре прошлого года на пограничном пункте "Нарва 1" в Эстонии у гражданина Испании обнаружили две шапки с запрещенной символикой, которые иностранец предпочел добровольно отдать.

Перед этим в апреле гражданину России, который хотел въехать в Эстонию, пришлось отказаться от футболки с советской символикой, которую он хотел провезти с собой в балтийскую страну.

В апреле 2023 года президент Эстонии Алар Карис одобрил закон, запрещающий демонстрацию враждебных символов, таких как георгиевская лента или буква Z.

Закон запрещает демонстрацию символа, связанного с совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, способом, поддерживающим или оправдывающим эти действия.