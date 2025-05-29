В Британии фермера судили за кражу у соседа более 70 беременных овец

В Великобритании 40-летнего фермера Гайвела Уильямса из Уэльса приговорили за кражу 73 беременных овец у своего соседа Родри Ллира Эванса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Об инциденте стало известно во время слушания в суде города Абериствит.

Часть похищенных животных обнаружили на землях самого Уильямса после сообщения от местных жителей в марте этого года. Остальные были найдены на скотобойне и на аукционном рынке – без ушных бирок, идентифицирующих владельца.

Некоторых овец мужчина передал другому фермеру для погашения долга.

Фермер заявил в суде, что "глубоко сожалеет" о своем поступке, объяснив его финансовыми затруднениями. "Я понимаю, что это было неприемлемо, и мне стыдно", – сказал он.

Родри Ллир Эванс, у которого похитили животных, подчеркнул, что инцидент вызвал "невыносимый стресс" для его семьи и хозяйства.

Похищенные овцы все были беременными, а район, где произошло преступление, считается одним из наиболее уязвимых для краж скота в Великобритании, особенно в период между апрелем 2024-го и мартом 2025 года, отметил суд.

Суд назначил Уильямсу 12 месяцев условного срока, обязал его отработать 250 часов общественных работ, а также выплатить более 5 тысяч фунтов стерлингов компенсации пострадавшему фермеру.

Напомним, в прошлом году стадо овец, которое пошло пастись в Украину, поднимало тревогу пограничников Бещадского отдела Пограничной службы Польши.

А Мадрид был вынужден отменить традиционное действо с участием овец для предотвращения лихорадки.