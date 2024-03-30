Польские пограничники поднялись по тревоге из-за овец, которые пошли пастись в Украину

Стадо овец подняло по тревоге пограничников Бещадского отдела Пограничной службы Польши.

О "необычном пересечении польско-украинской границы" сообщил Бещадский отдел пограничной службы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Необычный случай произошел этой ночью в районе пункта пропуска "Корчова-Краковец".

"Устройства оповестили о приближении фигур к линии границы. На экранах мониторов было распознано стадо овец. Животные пересекли границу и начали пастись.

Патрульные, которые хорошо знали приграничную территорию и ее жителей, известили владельца непокорного стада. Ободренная криками хозяина, она через некоторое время вернулась в Польшу, – рассказал подполковник Пограничной службы Петр Закелаж.

По его словам, "в конце концов, животные были возвращены в вольер".

Пограничник сообщил, что "в данном случае речь идет о рецидиве".

"Как выяснилось, это не первая пограничная экспедиция этой "бригады". Менее чем двумя неделями ранее овцы уже выходили на пограничную полосу. Однако тогда они решили не пересекать границу" – добавил Закелаж.

Как сообщалось, после прошлогодней вспышки африканской чумы свиней среди диких кабанов в Швеции Норвегия обсуждает возможность строительства заграждения на границе, которая бы не давала этим животным попасть на ее территорию.