У Британії фермера судили за крадіжку у сусіда понад 70 вагітних овець

У Великій Британії 40-річного фермера Гайвела Вільямса з Уельсу засудили за крадіжку 73 вагітних овець у свого сусіда Родрі Лліра Еванса.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує BBC.

Про інцидент стало відомо під час слухання в суді міста Аберіствіт.

Частину викрадених тварин виявили на землях самого Вільямса після повідомлення від місцевих мешканців у березні цього року. Інші були знайдені на бойні та на аукціонному ринку – без вушних бирок, що ідентифікують власника.

Деяких овець чоловік передав іншому фермеру для погашення боргу.

Фермер заявив у суді, що "глибоко шкодує" про свій вчинок, пояснивши його фінансовою скрутою. "Я розумію, що це було неприйнятно, і мені соромно", – сказав він.

Родрі Ллір Еванс, у якого викрали тварин, наголосив, що інцидент спричинив "нестерпний стрес" для його сім’ї та господарства.

Викрадені вівці були всі вагітними, а район, де стався злочин, вважається одним із найбільш вразливих до крадіжок худоби у Великій Британії, особливо у період між квітнем 2024-го і березнем 2025 року, зазначив суд.

Суд призначив Вільямсу 12 місяців умовного терміну, зобов’язав його відпрацювати 250 годин громадських робіт, а також виплатити понад 5 тисяч фунтів стерлінгів компенсації потерпілому фермеру.

Нагадаємо, торік отара овець, що пішла пастися в Україну, підняла по тривозі прикордонників Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі.

А Мадрид був змушений скасувати традиційне дійство за участю овець для запобігання лихоманці.