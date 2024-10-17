Мадрид отменил традиционное действо с участием овец для предотвращения лихорадки

Региональное правительство Мадрида в четверг отменило традиционный ежегодный прогон отар овец через центр испанской столицы, запланированный на воскресенье, в качестве превентивной меры против нового варианта катаральной лихорадки овец (блутанг).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Блутанг, переносимый насекомыми, может быть смертельно опасным для домашних жвачных животных, таких как овцы, крупный рогатый скот и козы. Болезнь присутствует в разных регионах Испании в разных вариантах.

Новый вариант, BTV3, циркулирует в Нидерландах, северной Бельгии и западной Германии с прошлого года, а недавно появился на юго-западе Испании, свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства.

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Хотя в регионе Мадрида не было выявлено ни одного случая нового варианта, власти отменили прогон овец в качестве меры предосторожности.

"Мы находимся в зоне, где мы должны ограничить концентрацию и перемещение скота", – сказал представитель департамента сельского хозяйства регионального правительства Мадрида.

Раз в год овцы выходят на улицы Мадрида в рамках ежегодного праздника Fiesta de la Trashumancia, чествуя традиционные маршруты, используемые для выпаса скота.

Эта восьмивековая традиция исчезла в XIX веке, но была возрождена три десятилетия назад, к радости местных жителей и туристов.

Пастухам разрешено перегонять скот на зиму на южные пастбища через некоторые из самых оживленных районов города, например, через площадь Пуэрта-дель-Соль.

Несколько стран, включая Францию и Нидерланды, провели кампании по вакцинации против нового варианта лихорадки.

Министерство сельского хозяйства Греции в июле запретило вывоз овец и коз с ферм, чтобы сдержать распространение вируса peste des petits ruminants (чумы мелких жвачных), также известного как "козья чума".