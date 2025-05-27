В Норвегии спустили на воду судно, которое едва не врезалось в дом
Грузовое судно, которое село на мель в норвежском фьорде и едва не врезалось в дом, во вторник, 27 мая, через пять дней после инцидента, было снова спущено на воду и буксируется в ближайший порт.
Об этом пишет агентство AP, передает "Европейская правда".
Буксир вытащил и снял с мели судно NCL Salten утром 27 мая у побережья фьорда Тронхейм. Сейчас его буксируют в порт Оркангер.
Генеральный директор компании-буксировщика, которая выполняла операцию по подъему судна, Оле Т. Бьорневик заявил, что "все прошло лучше, чем ожидалось".
Перед операцией контейнеры с корабля были выгружены.
Судно село на мель 22 мая. О разливе нефти не сообщалось, никто из 16 членов экипажа не пострадал.
Вахтовому штурману, второму офицеру судна, предъявлено обвинение в неосторожном управлении, поскольку он, вероятно, заснул на дежурстве.