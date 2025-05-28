Немецкие политики наращивают давление на Мерца по поводу поставки Taurus Украине

В Германии в среде правящего блока ХДС/ХСС все чаще звучат призывы предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ntv.

Представитель ХДС по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер заявил, что сейчас "пришло время наконец начать обучение украинцев на системах Taurus и поставить их".

"Taurus может по крайней мере частично облегчить ситуацию и таким образом защитить гражданское население в Украине, если система будет поставлена в большем количестве", – сказал он.

Подобные настроения выразил и политик ХДС Томас Рёвекамп, председатель комитета Бундестага по вопросам обороны.

Он заявил, что канцлер Фридрих Мерц, отвергнув ограничения на дальность полета, "устранил один аргумент, который мешал поставке Taurus. Это "еще не было обязательством" поставить Taurus, но это устранило оправдание для предыдущего отказа.

Однако Кизеветтер отметил, что Германия еще не поставляла никаких систем вооружений большой дальности, поэтому это заявление не имеет практических последствий для Украины и "фактически не имеет значения для Германии".

Политик Партии зеленых Антон Хофрайтер также высказался в пользу поставок Taurus. "Заявление Мерца – не более чем дымовая завеса, если он не поставит крылатые ракеты Taurus", – сказал он в интервью газете Rheinische Post.

По его словам, только ракеты Taurus могут поразить ключевые российские военные центры в приграничном регионе".

Канцлер Фридрих Мерц "обязан усилить давление на Путина и оказывать последовательную гражданскую и военную поддержку Украине", заявила в интервью Tagesspiegel Дебора Дюринг, спикер по вопросам внешней политики парламентской группы "Зеленых".

"Как оппозиционный политик, Мерц требовал поставки Taurus. Теперь пришло время: просто сделайте это и покажите, что за вашими словами следуют конкретные действия, господин Мерц!" – заявила она.

Дюринг выступила с резкими обвинениями в адрес бывшего партнера по коалиции, СДПГ. "Удивительно, как сильно СДПГ снова тормозит помощь Украине", – сказала она.

"Нерешительность и промедление" лидера СДПГ Ларса Клингбайля свидетельствует о том, что бывший канцлер Олаф Шольц был не единственной проблемой, отметила она. "Позиция Клингбейля опасно наивна, – говорит Дюринг.

В то же время Сара Вагенкнехт, председатель ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт, призывает к проведению референдума относительно дальнейшего курса федерального правительства.

В понедельник, 26 мая, канцлер Фридрих Мерц заявил, что на оружие, поставленное Германией Украине, больше не распространяются ограничения по дальности и, следовательно, по применению против территории России. Он уточнил, что США, Британия, Франция и Германия сняли ограничения на дальнобойные удары Украины по России несколько месяцев назад.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в ответ заявил, что в правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса относительно снятия ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории РФ.