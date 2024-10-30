"Все боятся всех": в Европе исследовали ощущение безопасности на дороге

Большой опрос в 11 странах Европы показал, что 95% людей боятся на дорогах опасного поведения других участников движения; цифра оказалась выше, чем год назад.

Как сообщает "Европейская правда", результаты опроса Ipsos по заказу ассоциации Vinci Autoroutes цитирует французский BFMTV.

95% опрошенных – от пешеходов до автоводителей – боятся рискованного поведения других участников движения. Среди велосипедистов этот показатель самый высокий, 97%, а самый низкий, хоть и все равно очень высокий – среди пешеходов (92%). Пешеходы чаще всего боятся, что водитель не станет останавливаться, когда они начнут переходить дорогу по нерегулируемому переходу. 80% говорят о дискомфорте от велосипедистов и самокатчиков на тротуарах.

В то же время многие опрошенные признают, что иногда немного нарушают правила.

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68% автомобилистов признались, что иногда проскакивают на желтый сигнал светофора, или когда он только что сменился на красный; 12% – что иногда паркуются на велополосах; 36% – что забывают проверять отсутствие позади велосипедиста, прежде чем открыть дверь авто.

Среди велосипедистов 44% признаются, что иногда проскакивают на смену сигнала светофора и более 60% – что иногда едут по тротуару, хотя формально не имеют права там передвигаться. 57% водителей мопедов иногда едут по велополосам.

80% пешеходов иногда перебегают дорогу в месте без обозначенных переходов.

78% автомобилистов признаются, что иногда во время движения заглядывают в телефон. Среди "двухколесных" с мотором это 52%, среди пешеходов – 57%, среди велосипедистов – меньше всего, 36%.

Несмотря на высокое беспокойство опасностью, которую могут создать другие участники движения, среди велосипедистов чувствуют себя на дороге "в целом безопасно" 80%. Самое высокое ощущение безопасности среди веловодителей в Нидерландах – 93%. Во Франции эта цифра намного ниже – 59%, однако выше в больших городах с развитой инфраструктурой.

Всего в рамках опроса опросили более 12400 человек в 11 странах Европы, сбор данных проводился в феврале-марте.

Напомним, ранее в этом месяце в Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.

В Германии в начале октября в столкновении двух автобусов пострадали полсотни человек.