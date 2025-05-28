В Польше водитель BMW проехал 26 км против движения по скоростной трассе

В Польше водитель легкового BMW проехал 26 км навстречу потоку на автомагистрали, после чего покинул авто и пошел пешком; его проверяют на наркотическое опьянение.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Случай произошел во вторник на автомагистрали A1, соединяющей Катовице и Гданьск. Полиция городка неподалеку от Лодзи получила сообщение от напуганных водителей о BMW, который едет против общего движения.

На место отправили мотопатруль, чтобы как можно быстрее остановить нарушителя. Впрочем, еще до того, как патрульные доехали на место, выяснилось, что водитель покинул автомобиль на трассе заведенным и незапертым, создав препятствие для движения, и пошел дальше пешком. Также оказалось, что он изначально ехал в правильном направлении, затем осуществил опасный разворот и поехал против потока.

‼️26 km autostradą A1 pod prąd‼️



Oto kolejny przykład skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania w ruchu drogowym, które naraziło innych podróżujących na ogromne niebezpieczeństwo.



Kamery monitoringu na autostradzie A1 w woj. łódzkim zarejestrowały pojazd poruszający się… pic.twitter.com/kseQU068x9 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (@GDDKiA) May 28, 2025

Нарушитель оказался 40-летним жителем города Домброва-Гурнича в Силезии.

В полиции рассказали, что он был в неадекватном состоянии, из-за чего заподозрили состояние наркотического опьянения. Водителя задержали, результаты обследования еще не сообщали.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы за создание опасной ситуации на дороге. Свидетелей происшествия просят связаться с полицией.

Ранее в Польше получила огласку история о брошенном BMW на "островке асфальта" среди большой стройки. Вскоре после того владелец нашелся.