В Германии хотят последовать примеру Франции и запретить курение в общественных местах

Политики из Социал-демократической партии и Партии зеленых выступают за полный запрет курения в общественных местах в Германии по примеру Франции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Welt.

СДПГ и Зеленые хотят последовать примеру Франции и также выступают за полный запрет курения в общественных местах в Германии.

"Недавно введенный запрет на курение в общественных местах во Франции является смелым шагом, который посылает четкий сигнал по охране здоровья и защиты детей, а также должен служить моделью для Германии", – заявила Дагмар Шмидт, заместитель лидера парламентской фракции СДПГ в Бундестаге.

Французское правительство объявило о запрете курения в общественных местах, таких как парки, автобусные остановки и перед школами. Начиная с июля, он будет распространяться на места, где присутствуют дети. Это также касается пляжей и спортивных сооружений.

Дети, в частности, являются уязвимыми к вредному воздействию пассивного курения на здоровье, пояснил Шмидт. "На детских площадках, в парках или на автобусных остановках дети дышат тем же воздухом, что и взрослые, но их организм значительно чувствительнее", – отметила эксперт по вопросам здравоохранения СДПГ.

Янош Дахмен, представитель по вопросам политики здравоохранения парламентской фракции Партии зеленых, рассказал: "Запрет курения в общественных местах, как это планируется во Франции, является правильным решением – также и для Германии". Тот, кто хочет эффективно защитить детей, должен сделать их повседневное окружение свободным от табачного дыма.

Но этого недостаточно, говорит член Партии зеленых: "Франция уже давно пошла дальше: значительно выше налоги на табак, запрет продажи вне лицензированных специализированных магазинов и полный запрет на рекламу и спонсорство". Не только для защиты детей, "но и учитывая более 30 миллиардов евро, которые наши больничные кассы должны ежегодно собирать на лечение болезней, связанных с курением, мы нуждаемся в таких мерах и в Германии", – говорит Дахмен.

Между тем федеральный министр здравоохранения Нина Варкен (ХДС) призывает земли распространить защиту от курения на вейпы и электронные сигареты. "Вейпы и электронные сигареты являются более опасными, чем многие подозревают", – заявила Варкен в субботу в интервью газете Funke Media Group, базирующейся в Эссене.

Федеральное правительство уже включило использование электронных сигарет и вейпов в существующий запрет на курение в Федеральном законе о защите некурящих. "Теперь то же самое должно произойти на уровне земель", – потребовал министр по случаю Всемирного дня без табака в субботу. Федеральная ответственность за защиту от курения ограничивается федеральными учреждениями, общественным транспортом и пассажирскими станциями. Однако земли отвечают за большинство регуляторных сфер, таких как рестораны, школы, университеты и больницы.

В Испании также анонсировали расширение перечня общественных мест, где запрещено курить как традиционные сигареты, так и вейпы.