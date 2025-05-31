Российские хакеры атаковали греческую компанию

Клиенты Nespresso в Греции получили 21 мая сообщение о возможной утечке персональных данных после кибератаки на партнерскую логистическую компанию Orphee Beinoglou International Transportation.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Ответственность за атаку в феврале 2025 года взяла на себя русскоязычная группа вирусов-вымогателей Clop. Скомпрометированные данные могут включать имена, номера телефонов, адреса, электронные адреса и налоговые номера клиентов, которые выставляют счета-фактуры.

Nespresso посоветовала клиентам быть осторожными с электронными письмами или телефонными звонками с просьбой предоставить личную или финансовую информацию. Они также должны избегать открытия ссылок или вложений из неизвестных источников и использовать защитное программное обеспечение для своих устройств.

Представитель Orphee Beinoglou подтвердил факт утечки, заявив, что компания уведомила партнеров, обеспечила отсутствие утечки финансовых данных и усилила меры безопасности.

Группировка Clop, действующая с 2019 года, привлекла внимание ФБР в 2023 году из-за атак на федеральные учреждения США. Эксперты зафиксировали 384 нарушения со стороны Clop в 2023 году.

Греческий орган защиты персональных данных и Национальный орган кибербезопасности были проинформированы. Отдельно клиенты Adidas в Греции получили подобные сообщения

Напомним, в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о продлении действия уровней тревоги BRAVO и BRAVO-CRP в связи с повышенными гибридными угрозами со стороны России и Беларуси накануне второго тура выборов президента.

А вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявлял, что страна сталкивается с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы.