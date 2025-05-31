Російські хакери атакували грецьку компанію

Клієнти Nespresso в Греції отримали 21 травня повідомлення про можливий витік персональних даних після кібератаки на партнерську логістичну компанію Orphee Beinoglou International Transportation.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Відповідальність за атаку в лютому 2025 року взяла на себе російськомовна група вірусів-вимагачів Clop. Скомпрометовані дані можуть включати імена, номери телефонів, адреси, електронні адреси та податкові номери клієнтів, які виставляють рахунки-фактури.

Nespresso порадила клієнтам бути обережними з електронними листами або телефонними дзвінками з проханням надати особисту або фінансову інформацію. Вони також повинні уникати відкриття посилань або вкладень з невідомих джерел і використовувати захисне програмне забезпечення для своїх пристроїв.

Представник Orphee Beinoglou підтвердив факт витоку, заявивши, що компанія повідомила партнерів, забезпечила відсутність витоку фінансових даних і посилила заходи безпеки.

Угруповання Clop, що діє з 2019 року, привернуло увагу ФБР у 2023 році через атаки на федеральні установи США. Експерти зафіксували 384 порушення з боку Clop у 2023 році.

Грецький орган захисту персональних даних та Національний орган кібербезпеки були проінформовані. Окремо клієнти Adidas у Греції отримали подібні повідомлення

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