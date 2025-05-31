Китай критикует Макрона за то, что он связывает оборону Украины с угрозами Тайваня

В субботу Китай раскритиковал как "двойные стандарты" попытки связать оборону Украины с необходимостью защиты Тайваня от китайского вторжения, намекая на речь французского президента Эмманюэля Макрона в Сингапуре в пятницу вечером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В рамках более широкой речи о рисках раскола между Китаем и Соединенными Штатами Макрон заявил на оборонной встрече "Диалога Шангри-Ла", что если России будет разрешено беспрепятственно захватить любую часть Украины, то "что тогда может произойти на Тайване?".

Посольство Китая в Сингапуре в своей заметке на Facebook заявило, что сравнение вопроса Тайваня с вопросом Украины является "неприемлемым".

"Эти два вопроса разные по своей природе и совсем нельзя сравнивать", – говорится в заметке, в которой отмечается, что Тайвань является сугубо внутренним делом Китая.

"Если кто-то пытается осудить "двойные стандарты" с помощью двойных стандартов, единственный результат, который мы можем получить, – это все еще двойные стандарты", – говорится в сообщении.

В сообщении посольства не упоминается непосредственно Макрон, но оно сопровождается фотографией, на которой он выступает на мероприятии.

Ранее Пекин уже отправлял министров обороны и других высокопоставленных военных чиновников на ежегодную встречу, которая завершается в воскресенье, но в этом году отправил относительно небольшую делегацию военных академиков.

Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усилил военное и политическое давление, чтобы отстаивать эти претензии, в том числе увеличив интенсивность военных учений, заявляя, что остров является одной из его провинций, которая не имеет права называться государством.

Правительство Тайваня отвергает претензии Пекина, заявляя, что только народ острова может решать свое будущее.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил в субботу, что Китай представляет "неизбежную" угрозу, и любая попытка завоевать Тайвань "приведет к разрушительным последствиям для Индо-Тихоокеанского региона и всего мира".

Региональные дипломаты говорят, что комментарии Макрона были далеко не единичными во время свободной, неформальной встречи, а риски победы России, которая может подтолкнуть Китай к вторжению на Тайвань, время от времени появлялись в кулуарных дискуссиях.