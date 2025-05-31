Китай критикує Макрона за те, що він пов'язує оборону України з загрозами Тайваню

У суботу Китай розкритикував як "подвійні стандарти" спроби пов'язати оборону України з необхідністю захисту Тайваню від китайського вторгнення, натякаючи на промову французького президента Емманюеля Макрона в Сінгапурі в п'ятницю ввечері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

В рамках ширшої промови про ризики розколу між Китаєм і Сполученими Штатами Макрон заявив на оборонній зустрічі "Діалогу Шангрі-Ла", що якщо Росії буде дозволено безперешкодно захопити будь-яку частину України, то "що тоді може статися на Тайвані?".

Посольство Китаю в Сінгапурі у своєму дописі на Facebook заявило, що порівняння питання Тайваню з питанням України є "неприйнятним".

"Ці два питання різні за своєю природою і зовсім не можна порівнювати", – йдеться в дописі, в якому зазначається, що Тайвань є суто внутрішньою справою Китаю.

"Якщо хтось намагається засудити "подвійні стандарти" за допомогою подвійних стандартів, єдиний результат, який ми можемо отримати, – це все ще подвійні стандарти", – йдеться в повідомленні.

У повідомленні посольства не згадується безпосередньо Макрон, але воно супроводжується фотографією, на якій він виступає на заході.

Раніше Пекін вже відправляв міністрів оборони та інших високопоставлених військових чиновників на щорічну зустріч, яка завершується в неділю, але цього року відправив відносно невелику делегацію військових академіків.

Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і посилив військовий і політичний тиск, щоб відстоювати ці претензії, в тому числі збільшивши інтенсивність військових навчань, заявляючи, що острів є однією з його провінцій, яка не має права називатися державою.

Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна, заявляючи, що лише народ острова може вирішувати своє майбутнє.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у суботу, що Китай становить "неминучу" загрозу, і будь-яка спроба завоювати Тайвань "призведе до руйнівних наслідків для Індо-Тихоокеанського регіону і всього світу".

Регіональні дипломати кажуть, що коментарі Макрона були далеко не поодинокими під час вільної, неформальної зустрічі, а ризики перемоги Росії, яка може підштовхнути Китай до вторгнення на Тайвань, час від часу з'являлися в кулуарних дискусіях.