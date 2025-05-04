Lufthansa приостановила полеты в Израиль из-за атак хуситов

Немецкая авиагруппа Lufthansa приостановила полеты в и из Израиля после того, как ракета, выпущенная йеменскими повстанцами-хуситами, попала в международный аэропорт Бен-Гурион возле Тель-Авива.

Об этом сообщает DPA, пишет "Европейская правда".

Группа Lufthansa, в которую, кроме одноименной Lufthansa, входят SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines, сначала приостановила полеты в и из Израиля до вторника.

Пострадавшие пассажиры будут уведомлены и, если возможно, им предложат альтернативные рейсы.

Это произошло после того, как ракета хуситов впервые попала в периметр международного аэропорта вблизи Тель-Авива.

Израильские военные подтвердили, что удар был зафиксирован вблизи аэропорта Бен-Гурион.

По данным службы спасения Magen David Adom, восемь человек получили ранения. Израиль угрожает жестким ответом.

Напомним, в последние недели администрация США усилила военную кампанию против хуситов, увеличив количество ударов по их позициям в Йемене.

Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне усиления кампании бомбардировок против боевиков-хуситов в Йемене.

Великобритания впервые после переизбрания Трампа присоединилась к ударам США по хуситам.