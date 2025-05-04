Lufthansa призупинила польоти до Ізраїлю через атаки хуситів
Німецька авіагрупа Lufthansa призупинила польоти до та з Ізраїлю після того, як ракета, випущена єменськими повстанцями-хуситами, влучила біля міжнародного аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва.
Про це повідомляє DPA, пише "Європейська правда".
Група Lufthansa, до якої, крім однойменної Lufthansa, входять SWISS, Austrian Airlines та Brussels Airlines, спочатку призупинила польоти до та з Ізраїлю до вівторка.
Постраждалі пасажири будуть повідомлені та, якщо можливо, їм запропонують альтернативні рейси.
Це сталося після того, як ракета хуситів вперше влучила в периметр міжнародного аеропорту поблизу Тель-Авіва.
Ізраїльські військові підтвердили, що удар було зафіксовано поблизу аеропорту Бен-Гуріон.
За даними служби порятунку Magen David Adom, вісім осіб отримали поранення. Ізраїль погрожує жорсткою відповіддю.
Нагадаємо, В останні тижні адміністрація США посилила військову кампанію проти хуситів, збільшивши кількість ударів по їхніх позиціях у Ємені.
Крім того, президент США Дональд Трамп розпорядився відправити на Близький Схід другий авіаносець на тлі посилення кампанії бомбардувань проти бойовиків-хуситів в Ємені.
Британія вперше після переобрання Трампа долучилась до ударів США по хуситах.