Lufthansa призупинила польоти до Ізраїлю через атаки хуситів

Німецька авіагрупа Lufthansa призупинила польоти до та з Ізраїлю після того, як ракета, випущена єменськими повстанцями-хуситами, влучила біля міжнародного аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва.

Про це повідомляє DPA, пише "Європейська правда".

Група Lufthansa, до якої, крім однойменної Lufthansa, входять SWISS, Austrian Airlines та Brussels Airlines, спочатку призупинила польоти до та з Ізраїлю до вівторка.

Постраждалі пасажири будуть повідомлені та, якщо можливо, їм запропонують альтернативні рейси.

Це сталося після того, як ракета хуситів вперше влучила в периметр міжнародного аеропорту поблизу Тель-Авіва.

Ізраїльські військові підтвердили, що удар було зафіксовано поблизу аеропорту Бен-Гуріон.

За даними служби порятунку Magen David Adom, вісім осіб отримали поранення. Ізраїль погрожує жорсткою відповіддю.

Нагадаємо, В останні тижні адміністрація США посилила військову кампанію проти хуситів, збільшивши кількість ударів по їхніх позиціях у Ємені.

Крім того, президент США Дональд Трамп розпорядився відправити на Близький Схід другий авіаносець на тлі посилення кампанії бомбардувань проти бойовиків-хуситів в Ємені.

Британія вперше після переобрання Трампа долучилась до ударів США по хуситах.