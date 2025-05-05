В Болгарии заподозрили диверсию из-за неисправности в полученном от США F-16

Техническая неисправность в только что поставленном Болгарии истребителе F-16 Block 70 вызвала политический резонанс в Софии, подпитав подозрения в диверсии и призывы к парламентскому расследованию возможного вмешательства извне, в частности со стороны иностранных разведывательных структур.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Самолет, который является частью стратегического перехода Болгарии к оборонным возможностям, соответствующим стандартам НАТО, прибыл из США всего месяц назад. Его проблемы были подхвачены политическими деятелями, что вызвало институциональный спор об эксплуатационном состоянии самолета и безопасности чувствительных военных систем.

Законодатели требуют официального слушания с участием министра обороны Атанаса Запрянова и руководителей военных и гражданских разведывательных служб.

Парламентский комитет по вопросам безопасности, возглавляемый Атанасом Атанасовым, требует расследования "возможного несанкционированного доступа враждебных структур к секретной информации" и "потенциальной диверсии, направленной против официальной интеграции самолета в состав ВВС Болгарии".

Спор обострился после комментариев бывшего премьер-министра и лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова, который процитировал якобы неофициальные высказывания президента Румена Радева о том, что самолет "не летает".

Борисов также потребовал отставки командующего ВВС генерала Николая Русева, известного своими тесными связями с Радевым, если эти утверждения подтвердятся.

Пытаясь разрядить напряжение, министр Запрянов категорически опроверг любые предположения о диверсии.

"Никакой диверсии в отношении F-16 нет. Давайте прекратим политические атаки. Болгарские пилоты и экипажи – профессионалы", – заявил он после встречи с персоналом авиабазы в пятницу в сопровождении Русева и начальника Генерального штаба адмирала Эмиля Эфтимова.

Запрянов объяснил, что проблема заключается в неисправности оборудования, обнаруженной американским пилотом во время доставки. По его словам, неисправность будет устранена непосредственно компанией Lockheed Martin, а самолет будет оставаться под техническим наблюдением американских специалистов в течение следующих трех лет.

"Обычная техническая проблема превратилась в драму внутренней и внешней политики", – добавил Запрянов, намекнув, что политическая инструментализация инцидента может подорвать доверие общественности к евроатлантическому военному переходу Болгарии.

Напомним, в феврале Болгария получила свой первый самолет F-16 Block 70 на заводе компании Lockheed Martin в американском Гринвилле.

По двум контрактам, подписанным в 2019 и 2022 годах, Болгария получит в общей сложности 16 истребителей.