В Германии ХДС/ХСС и СДПГ официально подписали коалиционное соглашение

Немецкие правоконсерваторы ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии официально подписали коалиционное соглашение.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

5 мая лидеры Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии официально подписали коалиционное соглашение.

Подписание документа под названием "Ответственность за Германию" через 10 недель после досрочных выборов окончательно закрепляет формат нового правительства. Это будет уже пятая в истории ФРГ коалиция в таком составе.

Ожидаемый канцлер, лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что партии "приступят к работе с первого же дня".

"Коалиционное соглашение, которое мы сегодня подписываем, четко демонстрирует наше стремление работать серьезно, сфокусированно, с пониманием проблем", – сказал он.

Ранее 6 мая называли возможной датой утверждения нового правительства. В понедельник стали известны имена ряда министров. В частности, Борис Писториус сохранит пост министра обороны.

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