Борис Пісторіус збереже посаду міністра оборони в новому уряді Німеччини

Чинний голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус залишиться на посаді і після формування нового уряду з християнськими демократами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Соціал-демократична партія Німеччини, яка сформує новий уряд з партією Християнсько-демократичний союз, у понеділок оголосила своїх міністрів.

Борис Пісторіус, згідно зі списком, залишається на своїй посаді.

На наприкінці березня лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль натякнув, що його однопартієць Борис Пісторіус може зберегти посаду в новому кабінеті Фрідріха Мерца.

Пісторіус був одним із найбільших прихильників зміцнення німецької армії та військової підтримки України в уряді Олафа Шольца. Пісторіус дав зрозуміти, що він відкритий до ідеї німецького контингенту в Україні.

Також Борис Пісторіус вже тривай час є найпопулярнішим політиком в уряді Олафа Шольца.

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