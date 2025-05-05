Німецькі соціал-демократи оголосили своїх членів уряду

Соціал-демократична партія Німеччини представила свій список членів майбутнього уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Нинішній глава СДПН Ларс Клінгбайль обійме посаду федерального міністра фінансів і стане віцеканцлером

Президентка попереднього скликання Бундестагу Барбель Бас буде міністеркою праці та соціальних справ.

Борис Пісторіус збереже посаду міністра оборони.

Депутатка Верена Хуберц стане міністеркою житлового будівництва, міського розвитку та будівництва.

Стефані Хубіг, яка була міністеркою освіти, отримає посаду міністра юстиції та захисту прав споживачів.

Рим Алабалі-Радован буде міністеркою економічного співробітництва та розвитку.

Карстен Шнайдер буде міністром охорони навколишнього середовища, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки.

Елізабет Кайзер отримає посаду міністерки та уповноваженої федерального уряду з питань міграції, біженців та інтеграції.

Наталі Павлік буде уповноваженою федерального уряду з питань Східної Німеччини.

Минулого тижня партія Християнсько-демократичний союз оголосила імена своїх міністрів в новому уряді, який, як очікується, очолить лідер політсили Фрідріх Мерц.

Міністром закордонних справ в уряді Мерца стане політик-консерватор Йоганн Вадефуль. 62-річний Вадефуль є заступником голови фракції ХДС у Бундестазі, відповідальним за зовнішню політику та оборону.

Він раніше виступив за те, щоб Україні було дозволено використовувати німецьку зброю проти цілей на території Росії. Крім того, він висловлювався за переоцінку колишньої політики Німеччини щодо Росії.

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