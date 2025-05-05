У Німеччині ХДС/ХСС та СДПН офіційно підписали коаліційну угоду

Німецькі правоконсерватори ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підписали коаліційну угоду.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

5 травня лідери Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини офіційно підписали коаліційну угоду.

Підписання документа із заголовком "Відповідальність задля Німеччини" через 10 тижнів після дострокових виборів остаточно закріплює формат нового уряду. Це буде вже п’ята в історії ФРН коаліція у такому складі.

Очікуваний канцлер, лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що партії "візьмуться до роботи з першого ж дня".

"Коаліційна угода, яку ми сьогодні підписуємо чітко демонструє наше прагнення працювати серйозно, сфокусовано, з розумінням проблем", – сказав він.

Раніше 6 травня називали можливою датою затвердження нового уряду. У понеділок стали відомі імена низки міністрів. Зокрема, Борис Пісторіус збереже посаду міністра оборони.

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