СМИ узнали, кому хотят поручить руководство правительством Румынии после отставки премьера

Лидеры Национально-либеральной партии Румынии (PNL), которые собираются в понедельник, предложат Даниэлю Давиду, нынешнему министру образования, занять пост временного премьер-министра до окончания второго тура президентских выборов.

Об этом сообщили HotNews источники в PNL, передает "Европейская правда".

По информации HotNews, ожидается, что все руководство Социал-демократической партии подаст в отставку из партийного руководства после провала Крина Антонеску в первом туре президентских выборов. До этого премьер-министр Марчел Чолаку заявил о намерении уйти в отставку во время встречи лидеров коалиции.

Социал-демократы соберутся на заседание Национального политического совета в 17:00. Одновременно состоится заседание Национального политического бюро PNL. Также начали появляться лидеры партии, которые заявляют, что "настало время PNL покинуть правительство и четко отмежеваться от социал-демократов".

Либералы выдвинут Даниэля Давида, ректора Университета Бабеш-Боляй и нынешнего министра образования, на пост временного премьер-министра до окончания президентских выборов.

Даниэль Давид был назначен министром образования в декабре 2024 года в правительстве Чолаку по предложению PNL. Он заменил Лигию Деку, которую считали близким доверенным лицом экс-президента Клауса Йоханниса.

4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Антонеску признал свое поражение на выборах, но уклонился от ответа, кого из кандидатов поддерживать во втором туре.

После этого стало известно, что премьер-министр может уйти в отставку.

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