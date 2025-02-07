В Варшаве в результате столкновения трамваев пострадали шесть человек
Утром 7 февраля в Варшаве произошло столкновение двух трамваев, шесть человек, в том числе двое детей, попали в больницу.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.
Представитель Варшавского трамвая Витольд Урбанович сообщил, что столкновение произошло на остановке Oś Królewska в направлении Вилянова около 9:30 утра.
"Шестнадцатый трамвай въехал в трамвай 14-го маршрута, который стоял. Шесть человек получили ранения, в том числе один из водителей. На месте происшествия работают службы, которые выясняют причины инцидента" – добавил он. Он отметил, что оба водителя были трезвы.
Младший бригадир Артур Каминский сообщил, что на момент прибытия на место происшествия все люди находились за пределами депо, под наблюдением врачей скорой помощи.
"Шесть человек, среди которых двое детей и один водитель, были доставлены в больницы", – отметил пожарный.
Управление общественного транспорта сообщило, что движение трамваев на новом маршруте до Вилянова было затруднено.
"В связи с дорожно-транспортным происшествием в районе остановочного комплекса Oś Królewska возникли трудности в работе линий 14 и 16. Линии в направлении Miasteczko Wilanów были сокращены до остановочного комплекса Św. Bonifacego", – сообщили в управлении.
Представитель Варшавского трамвая сообщил, что движение трамваев на этом маршруте должно быть восстановлено около 12:00, после того, как трамваи будут отбуксированы в депо.
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А 28 января в польском городе Гливице в Силезском воеводстве восемь человек пострадали в ДТП городского рейсового автобуса и трактора.