В Варшаве в результате столкновения трамваев пострадали шесть человек

Утром 7 февраля в Варшаве произошло столкновение двух трамваев, шесть человек, в том числе двое детей, попали в больницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Представитель Варшавского трамвая Витольд Урбанович сообщил, что столкновение произошло на остановке Oś Królewska в направлении Вилянова около 9:30 утра.

"Шестнадцатый трамвай въехал в трамвай 14-го маршрута, который стоял. Шесть человек получили ранения, в том числе один из водителей. На месте происшествия работают службы, которые выясняют причины инцидента" – добавил он. Он отметил, что оба водителя были трезвы.

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Младший бригадир Артур Каминский сообщил, что на момент прибытия на место происшествия все люди находились за пределами депо, под наблюдением врачей скорой помощи.

"Шесть человек, среди которых двое детей и один водитель, были доставлены в больницы", – отметил пожарный.

Управление общественного транспорта сообщило, что движение трамваев на новом маршруте до Вилянова было затруднено.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием в районе остановочного комплекса Oś Królewska возникли трудности в работе линий 14 и 16. Линии в направлении Miasteczko Wilanów были сокращены до остановочного комплекса Św. Bonifacego", – сообщили в управлении.

Представитель Варшавского трамвая сообщил, что движение трамваев на этом маршруте должно быть восстановлено около 12:00, после того, как трамваи будут отбуксированы в депо.

В середине января в ДТП с двумя трамваями в Страсбурге пострадали почти 70 человек.

25 января в Молдове попал в ДТП автобус "Киев – Кишинев", в результате аварии пострадали два человека.

А 28 января в польском городе Гливице в Силезском воеводстве восемь человек пострадали в ДТП городского рейсового автобуса и трактора.