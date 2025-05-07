Кампании мэра Варшавы пришлось опровергать, что ему не дали доступ к гостайне

Кампании кандидата в президенты Польши от "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского пришлось опровергать, что он якобы не получил доступ к гостайне, после того, как это публично озвучил один из депутатов оппозиционной партии "Право и справедливость".

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Депутат "ПиС" Яцек Сасин в утреннем радиоэфире сказал, что хотел бы услышать от Тшасковского, действительно ли тот не получил от соответствующих служб допуск к информации с ограниченным доступом.

"Я задаю этот вопрос публично, потому что такая информация циркулирует. Я бы хотел, чтобы Рафал Тшасковский прокомментировал это, потому что избиратели должны знать это. Если он не получил доступа, хотя и подавал такой запрос, то на это должна была быть какая-то серьезная причина", – сказал он.

Глава штаба Тшасковского Виолетта Папроцка отреагировала заявлением в своем X, отметив, что Тшасковский имеет соответствующий доступ, выданный Агентством внутренней безопасности.

"Кроме того, он также имеет доступ к засекреченной информации, связанной с ЕС и НАТО", – добавила она.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал визит в США и встречу с Трампом поддерживаемого "ПиС" кандидата в президенты Кароля Навроцкого.

Один из последних опросов свидетельствует, что Тшасковский остается лидером рейтингов, но несколько потерял поддержку. Навроцкий – на второй строчке с отставанием на несколько процентных пунктов.