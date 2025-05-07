Кампанії мера Варшави довелось спростовувати, що йому не дали доступ до держтаємниці

Кампанії кандидата у президенти Польщі від "Громадянської платформи" Рафала Тшасковського довелось спростовувати, що він нібито не отримав доступ до держтаємниці, після того, як це публічно озвучив один з депутатів опозиційної партії "Право і справедливість".

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Депутат "ПіС" Яцек Сасін у ранковому радіоефірі сказав, що хотів би почути від Тшасковського, чи справді той не отримав від відповідних служб допуск до інформації з обмеженим доступом.

"Я ставлю це запитання публічно, тому що така інформація циркулює. Я б хотів, щоб Рафал Тшасковський прокоментував це, тому що виборці мають знати це. Якщо він не отримав доступу, хоча й подавав такий запит, то на це мала бути якась серйозна причина", – сказав він.

Керівниця штабу Тшасковського Віолетта Папроцька відреагувала заявою у своєму X, зазначивши, що Тшасковський має відповідний доступ, виданий Агентством внутрішньої безпеки.

"Окрім того, він також має доступ до засекреченої інформації, пов’язаної з ЄС і НАТО", – додала вона.

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував візит до США і зустріч з Трампом підтримуваного "ПіС" кандидата в президенти Кароля Навроцького.

Одне з останніх опитувань свідчить, що Тшасковський залишається лідером рейтингів, але дещо втратив підтримку. Навроцький – на другій сходинці з відставанням на кілька процентних пунктів.