Сикорский раскритиковал кандидата в президенты Польши за поездку к Трампу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал визит в США кандидата в президенты Кароля Навроцкого, в ходе которого того принял глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом Сикорский заявил в эфире Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава польского МИД, поездка Навроцкого в США – это "рискованный предвыборный шаг".

При этом министр не считает, что совместное фото Навроцкого с американским президентом может стать "поворотным моментом" кампании.

"Достаточно рискованный шаг в кампании...Национализм, как правило, вызывает реакцию, и американский национализм также вызывает реакцию", – заявил он.

Сикорский добавил, что не знает, "добился" ли чего-то Навроцкий в ходе поездки к Трампу.

"Подозреваю, что ничего не добился", – прокомментировал он.

Глава польского МИД добавил, что ему интересно, как избиратели оценят этот визит Навроцкого.

"Это выглядит так, будто кто-то хочет получить благословение союзника, а ведь именно поляки должны избрать нам президента", – сказал он.

Как известно, Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость", встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется в президенты Польши от партии власти "Гражданская платформа", сохраняет лидерство среди кандидатов, но несколько потерял в рейтинге.

Между тем директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий получил поддержку на уровне 27,6% – на 2,1 пункта больше, чем в середине апреля, и на 7,5 больше, чем в начале месяца.

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур – 1 июня.