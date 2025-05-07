Премьеру Эстонии пришлось оправдываться за заявление об отправке военных в Украину

Эстонский премьер-министр Кристен Михал заявил, что Эстония не планирует участвовать в боевых действиях на территории Украины, а обсуждаемое размещение военных в дружественной стране возможно только в рамках международной миротворческой или сдерживающей миссии и при условии политического соглашения, в котором будут участвовать ключевые партнеры.

С таким заявлением он выступил в среду, 7 мая, в парламенте, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Рийгикогу Мартина Хельме из фракции EKRE, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Речь не идет об участии в боевых действиях. Если будет достигнуто мирное соглашение, в котором, например, участвуют США и президент Трамп, и потребуется международное участие в обеспечении мира, тогда и может встать вопрос об участии Эстонии", – подчеркнул Михал.

Он добавил, что в этом процессе участвуют десятки стран, от Канады до Турции, включая Францию, Британию и Италию.

По его словам, сейчас 10-20 государств уже заявили, что готовы участвовать в формировании сил сдерживания или обеспечении мира, а если основные партнеры по безопасности – США, Великобритания и Франция – присоединятся к миссии, то не останется в стороне и Эстония.

По словам премьер-министра, речь идет о профессиональных военнослужащих в количестве 100-130 человек, а не срочников. Эстония и раньше направляла своих военных на зарубежные миссии, в том числе в Ирак. Возможное участие в миротворческой миссии на территории Украины будет происходить в том же формате, добавил Кристен Михал.

Лидер оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме резко раскритиковал планы правительства относительно возможного участия эстонских военных в международной миссии, связанной с Украиной. По его словам, такое решение может поставить под угрозу безопасность самой Эстонии и втянуть страну в прямой военный конфликт с Россией.

"Это не осторожность, это элементарное чувство ответственности. Мы отправляем своих солдат на фронт, где ежедневно гибнут сотни людей. И если мы туда поедем, то США четко дали понять – под защиту пятой статьи НАТО мы уже не подпадаем", – заявил Хельме.

Он также выразил недоумение по поводу того, что Эстония готова отправить своих военнослужащих, тогда как в стране, по его словам, находится более 10 тысяч украинцев, которые уклонились от защиты страны. "Почему мы не отправляем туда тех, кого Украина просит вернуть, а вместо этого посылаем своих?" – спросил Хельме.

Михал в ответ раскритиковал позицию оппозиции, которая, по его словам, демонстрирует "необоснованную осторожность".

"Честно говоря, меня удивляет ваш "осторожный" подход – якобы Россия станет дружелюбной, если ей подыгрывать. Я не советую так думать. Единственное, что понимают диктаторы – это сила", – заявил Кристен Михал.

Премьер-министр Эстонии ранее официально заявил, что страна готова присоединиться к силам сдерживания "коалиции решительных", возглавляемой Великобританией и Францией, которая предлагает Украине гарантии безопасности.

Ранее газета The Times со ссылкой на обсуждение в коалиции решительных написала, что Европа будет вынуждена приложить значительные усилия, чтобы отправить в Украину 25 тысяч военнослужащих для формирования сил сдерживания, поскольку ее армии не имеют достаточной численности и финансирования.

Из закрытых обсуждений в настоящее время известно, что Великобритания готова направить до 10 тысяч военнослужащих. Франция тоже готова направить от 5 до 10 тысяч солдат.