Ультраправый кандидат лидирует перед вторым туром выборов президента Румынии

По результатам опроса, опубликованным в среду, во втором туре президентских выборов 18 мая в Румынии победит лидер ультраправых Джордже Симион.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Опрос, проведенный институтом Verifield по заказу кандидата в президенты Никушора Дана, показал, что Симион набирает 54,8% голосов во втором туре, а Дан – 45,2%.

Опрос был проведен 6 мая среди 944 человек, погрешность составляет 3,19%. Почти треть опрошенных заявили, что не будут голосовать, не определились между двумя кандидатами или отказались отвечать.

Дан, который баллотируется как независимый кандидат, набрал 21% голосов, и аналитики считают, что ему будет трудно отвлечь избирателей от Крина Антонеску, центриста, которого поддерживает правительство и который занял третье место, и Виктора Понты, бывшего левого премьер-министра, который перешел к консервативным националистам и занял четвертое место.

Во время импровизированных дебатов на конференции, организованной одним из крупнейших профсоюзов страны, оба кандидата согласились, что ведущие политики разозлили народ коррупцией и своей очевидной некомпетентностью, но не пришли к согласию о том, как преодолеть раскол.

Симион назвал политический истеблишмент "глобалистским прогрессивным сатанинским", который говорит "да Брюсселю". Он также заявил, что ЕС не должен стремиться заменить НАТО с точки зрения обороны.

Дан высказал более взвешенное мнение, сказав: "Конечно, у нас была политическая элита, которая не уважала граждан. Но ответом не может быть ненависть, которая разделяет общество".

Двое также не пришли к согласию относительно того, как следующее правительство, премьер-министр которого будет назначен новым президентом, должно бороться с самым большим дефицитом бюджета в ЕС.

Симион исключил повышение налогов и заявил, что в течение пяти лет сократит 500 000 рабочих мест из 1,3 миллиона должностей в государственном секторе, но не предложил альтернативы сокращению дефицита и избежанию понижения рейтинга.

Дан заявил, что основное внимание следует сосредоточить на проведении реформ для привлечения средств Европейского Союза, а также на амбициозных сокращениях государственных расходов.

Напомним, ультраправый политик стал победителем первого тура президентских выборов в Румынии – он набрал 40,94% голосов, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Ранее Джордже Симион призвал прекратить российско-украинскую войну, а также высказался против поставок оружия Украине.