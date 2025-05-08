Ультраправий кандидат лідирує перед другим туром виборів президента Румунії

За результатами опитування, опублікованими в середу, у другому турі президентських виборів 18 травня в Румунії переможе лідер ультраправих Джордже Сіміон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Опитування, проведене інститутом Verifield на замовлення кандидата в президенти Нікушора Дана, показало, що Сіміон набирає 54,8% голосів у другому турі, а Дан – 45,2%.

Опитування було проведено 6 травня серед 944 осіб, похибка становить 3,19%. Майже третина опитаних заявили, що не будуть голосувати, не визначилися між двома кандидатами або відмовилися відповідати.

Дан, який балотується як незалежний кандидат, набрав 21% голосів, і аналітики вважають, що йому буде важко відвернути виборців від Кріна Антонеску, центриста, якого підтримує уряд і який посів третє місце, та Віктора Понти, колишнього лівого прем'єр-міністра, який перейшов до консервативних націоналістів і посів четверте місце.

Під час імпровізованих дебатів на конференції, організованій однією з найбільших профспілок країни, обидва кандидати погодилися, що провідні політики розлютили народ корупцією та своєю очевидною некомпетентністю, але не дійшли згоди щодо того, як подолати розкол.

Сіміон назвав політичний істеблішмент "глобалістським прогресивним сатанинським", який каже "так Брюсселю". Він також заявив, що ЄС не повинен прагнути замінити НАТО з точки зору оборони.

Дан висловив більш виважену думку, сказавши: "Звичайно, у нас була політична еліта, яка не поважала громадян. Але відповіддю не може бути ненависть, яка розділяє суспільство".

Двоє також не дійшли згоди щодо того, як наступний уряд, прем'єр-міністр якого буде призначений новим президентом, повинен боротися з найбільшим дефіцитом бюджету в ЄС.

Сіміон виключив підвищення податків і заявив, що протягом п'яти років скоротить 500 тисяч робочих місць із 1,3 мільйона посад у державному секторі, але не запропонував альтернативи скороченню дефіциту та уникненню зниження рейтингу.

Дан заявив, що основну увагу слід зосередити на проведенні реформ для залучення коштів Європейського Союзу, а також на амбіційних скороченнях державних витрат.

Нагадаємо, ультраправий політик став переможцем першого туру президентських виборів у Румунії – він набрав 40,94% голосів, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Раніше Джордже Сіміон закликав припинити російсько-українську війну, а також висловився проти постачання Україні зброї.