СМИ: США и Великобритания 8 мая объявят о заключении торгового соглашения

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг о заключении торгового соглашения между США и Великобританией.

Об этом сообщила в среду New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с планами, передает "Европейская правда".

Трамп написал в Truth Social, что в четверг в 10:00 по местному времени проведет пресс-конференцию в Овальном кабинете, посвященную "важному торговому соглашению с представителями большой и очень уважаемой страны".

По данным издания, речь идет о соглашении с Великобританией. Представитель Белого дома отказался комментировать сообщение.

Это соглашение станет первым соглашением, объявленным после того, как Трамп ввел жесткие пошлины на десятки торговых партнеров США. Позже он временно приостановил их действие, чтобы дать другим странам возможность достичь соглашений с США.

После этой новости курс фунта стерлингов по отношению к доллару резко вырос. Это соглашение станет вторым для Великобритании за неделю после заключения соглашения о свободной торговле с Индией.

Во вторник британский чиновник заявил, что Великобритания и США достигли значительного прогресса в заключении торгового соглашения, которое, вероятно, будет предусматривать снижение тарифных квот на сталь и автомобили.

Еще накануне утверждения американских тарифов в Британии заявили, что все еще надеются, что любые тарифы, введенные Трампом, будут вскоре отменены, если обе стороны смогут согласовать контуры нового экономического партнерства.

Как сообщалось, в правительстве Соединенного Королевства подготовили большой перечень американских товаров, которые могут оказаться под ответными пошлинами после тарифов, введенных Трампом.

В список вошли самые разные категории товаров, от биноклей и бурбона до компонентов автомобилей и сыра, других продуктов, топлива, электромобилей – всего около 8000. Это около 27% всего британского импорта из США.

В начале апреля министр торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс выразил уверенность в возможности снизить новый 10-процентный тариф, который ввел Трамп на экспорт из страны.