Британія заявляє, що 10% тарифи Трампа можуть бути знижені після економічної угоди із США

Міністр торгівлі Великої Британії Джонатан Рейнольдс висловив упевненість у можливості знизити новий 10-відсотковий тариф, який запровадив американський президент Дональд Трамп на експорт з країни.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Рейнольдс заявив у четвер, 3 квітня, що він проконсультується з бізнесом щодо того, чи варто вдаватися до подальших тарифів на американські товари, якщо економічна угода із США не буде укладена.

Наразі, за його словами, він продовжує діалог з американськими колегами.

"Я вірю, що вони можуть це зробити", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи можуть американські тарифи коли-небудь бути скасовані або знижені.

Рейнольдс сказав, що розмовляв з міністром торгівлі США Говардом Лутніком і торговим представником Джеймісоном Гріром 3 квітня вранці.

"Ми побудували відносини, які, на мою думку, дають нам простір для серйозної розмови про те, як рухатися вперед в інтересах обох наших країн, і, звичайно, мій прем'єр-міністр і відносини, які він побудував з президентом, були важливою частиною цього. Ця платформа, безумовно, існує", – запевнив британський міністр.

Звернемо увагу, американські мита на деякі країни, такі як Китай, перевищують 50%, в той час як сусіди Великої Британії в Європейському Союзі постраждали від загального тарифу в 20%.

"Ми задоволені сприятливою стороною кошика країн, в якому ми перебуваємо, але ми продовжимо нашу роботу над торговельною угодою, щоб усунути необхідність в тарифах і фактично поглибити існуючі відносини. Це залишатиметься в центрі нашої роботи тут, у Великій Британії", – сказав Рейнольдс.

Тим не менш, як передає агентство, британський міністр пізніше заявив в парламенті, що британські міністри "залишають за собою право вжити будь-яких заходів, які вважатимуть необхідними", якщо угода не буде досягнута.

Ще напередодні затвердження американських тарифів у Британії заявили, що все ще сподіваються, що будь-які тарифи, запроваджені Трампом, будуть незабаром скасовані, якщо обидві сторони зможуть узгодити контури нового економічного партнерства.

Як інформували, в уряді Сполученого Королівства підготували великий перелік американських товарів, які можуть опинитися під зустрічними митами після тарифів, запроваджених Трампом.

До списку увійшли дуже різні категорії товарів, від біноклів та бурбону до складових автомобілів та сирів, інших продуктів, пального, електромобілів – всього близько 8000. Це близько 27% всього британського імпорту зі США.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, своєю чергою, заявив, що оголошені Трампом тарифи "очевидно" матимуть економічний вплив, однак додав, що британський уряд реагуватиме на них з "холодною і спокійною головою".