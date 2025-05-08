ЗМІ: США і Британія 8 травня оголосять про укладення торговельної угоди

Президент США Дональд Трамп, як очікується, оголосить у четвер про укладення торговельної угоди між США та Великою Британієюю

Про це повідомило в середу New York Times з посиланням на трьох осіб, обізнаних з планами, передає "Європейська правда".

Трамп написав у Truth Social, що в четвер о 10:00 за місцевим часом проведе пресконференцію в Овальному кабінеті, присвячену "важливій торговельній угоді з представниками великої і дуже шанованої країни".

За даними видання, йдеться про угоду з Британією. Представник Білого дому відмовився коментувати повідомлення.

Ця угода стане першою угодою, оголошеною після того, як Трамп ввів жорсткі мита на десятки торговельних партнерів США. Пізніше він тимчасово призупинив їх дію, щоб дати іншим країнам можливість досягти угод із США.

Після цієї новини курс фунта стерлінгів щодо долара різко зріс. Ця угода стане другою для Великої Британії за тиждень після укладення угоди про вільну торгівлю з Індією.

У вівторок британський посадовець заявив, що Велика Британія і США досягли значного прогресу в укладенні торговельної угоди, яка, ймовірно, передбачатиме зниження тарифних квот на сталь і автомобілі.

Ще напередодні затвердження американських тарифів у Британії заявили, що все ще сподіваються, що будь-які тарифи, запроваджені Трампом, будуть незабаром скасовані, якщо обидві сторони зможуть узгодити контури нового економічного партнерства.

Як інформували, в уряді Сполученого Королівства підготували великий перелік американських товарів, які можуть опинитися під зустрічними митами після тарифів, запроваджених Трампом.

До списку увійшли дуже різні категорії товарів, від біноклів та бурбону до складових автомобілів та сирів, інших продуктів, пального, електромобілів – всього близько 8000. Це близько 27% всього британського імпорту зі США.

На початку квітня міністр торгівлі Великої Британії Джонатан Рейнольдс висловив упевненість у можливості знизити новий 10-відсотковий тариф, який запровадив Трамп на експорт з країни.