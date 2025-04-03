Британія сформувала перелік товарів, по яких можуть вдарити у відповідь на мита Трампа

В уряді Сполученого Королівства підготували великий перелік американських товарів, які можуть опинитися під зустрічними митами після тарифів, запроваджених Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу опублікували 400-сторінковий перелік американських товарів, які потенційно можуть потрапити під зустрічні британські мита у відповідь на тарифи, які президент США Дональд Трамп запровадив на імпорт з Британії.

До списку увійшли дуже різні категорії товарів, від біноклів та бурбону до складових автомобілів та сирів, інших продуктів, пального, електромобілів – всього близько 8000. Це близько 27% всього британського імпорту зі США.

Список оприлюднили з метою чотиритижневих консультацій з бізнесом. В уряді наголосили, що зустрічні тарифи не обов’язково застосують до усіх товарів, наведених у переліку.

Раніше у британському уряді зазначили, що планують стримано реагувати на крок США і не поспішати з відповіддю.

Міністр у справах підприємництва Джонатан Рейнольдс зазначив, що пріоритетом є досягти якоїсь домовленості зі США, а запуск консультацій є необхідною формальною процедурою для того, щоб уряд підготував "план Б".

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження тарифів на імпорт з більшості країн світу – від 10% і вищих. Британія та Україна опинилися серед країн, для яких це 10%, оголошені тарифи для країн ЄС становлять 20%.

У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".