Греческая полиция арестовала ультраправую группу, обвиняемую в грабежах и нападениях

Греческая полиция заявила в четверг, что ликвидировала ультраправую преступную группу, связанную с грабежами, нападениями и насилием на расовой почве в северном городе Салоники.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

После многомесячного расследования полиция заявила, что в среду арестовала 28 членов преступной группировки, которая действовала под названием "Националистическая молодежь Салоник" или "Защити Салоники", среди них 13 несовершеннолетних.

По словам представителей полиции, группа тратила доходы от членских взносов на баннеры, шлемы, сигнальные ракеты и дубинки, которые ее члены использовали для активистской деятельности, а также для преступных действий. По словам представителей власти, их целями были люди с левыми или антиправительственными взглядами.

Расследование установило, что основные члены группы, которая была активной в 2019 году, но снова появилась в 2024 году, планировали свои действия с помощью мобильного приложения, чтобы избежать внимания полиции.

По словам полиции, взрослые играли ведущую роль в группе, которая пыталась вербовать новых членов, преимущественно несовершеннолетних. Члены группы использовали большое количество аккаунтов в социальных сетях для распространения своих ультраправых взглядов, одновременно раскрывая свои преступные действия.

В 2020 году, после пятилетнего политического судебного процесса, Греция объявила ультраправую партию "Золотая заря" преступной группировкой, связанной с рядом преступлений на почве ненависти, включая убийство левого рэпера в 2013 году. "Золотая заря" вышла из тени во время финансового кризиса в стране.