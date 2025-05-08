Грецька поліція заарештувала ультраправу групу, звинувачену в грабежах і нападах

Грецька поліція заявила в четвер, що ліквідувала ультраправу злочинну групу, пов'язану з грабежами, нападами і насильством на расовому ґрунті в північному місті Салоніки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Після кількамісячного розслідування поліція заявила, що в середу заарештувала 28 членів злочинного угруповання, яке діяло під назвою "Націоналістична молодь Салонік" або "Захисти Салоніки", серед них 13 неповнолітніх.

За словами представників поліції, група витрачала доходи від членських внесків на банери, шоломи, сигнальні ракети та кийки, які її члени використовували для активістської діяльності, а також для злочинних дій. За словами представників влади, їхніми цілями були люди з лівими або антиурядовими поглядами.

Розслідування встановило, що основні члени групи, яка була активною в 2019 році, але знову з'явилася в 2024 році, планували свої дії за допомогою мобільного застосунку, щоб уникнути уваги поліції.

За словами поліції, дорослі відігравали провідну роль у групі, яка намагалася вербувати нових членів, переважно неповнолітніх. Члени групи використовували велику кількість акаунтів у соціальних мережах для поширення своїх ультраправих поглядів, одночасно розкриваючи свої злочинні дії.

У 2020 році, після п'ятирічного політичного судового процесу, Греція оголосила ультраправу партію "Золотий світанок" злочинним угрупованням, пов'язаним із низкою злочинів на ґрунті ненависті, включаючи вбивство лівого репера в 2013 році. "Золотий світанок" вийшов із тіні під час фінансової кризи в країні.