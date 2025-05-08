Британия планирует требовать от мигрантов лучшего знания английского языка

Правительство Великобритании планирует ввести более жесткие требования по знанию мигрантами английского языка, чтобы обеспечить их интеграцию в общество.

Об этом говорится в публикации издания The Times, пишет "Европейская правда".

На следующей неделе будет опубликована "Белая книга" по вопросам иммиграции, которая потребует от лиц, подающих заявку на рабочую визу в Британию, продемонстрировать высокий уровень владения английским языком.

Нынешний уровень, эквивалентный GCSE (общему сертификату о среднем образовании) по английскому языку как иностранному, считается слишком базовым для интеграции. Он требует от мигрантов понимания основных вопросов, "регулярно возникающих на работе, в школе или во время досуга", умения решать ситуации, "которые могут возникнуть во время путешествий", и "составлять простые связные тексты на знакомые или личные темы".

Ожидается, что уровень будет повышен до B2. По данным Министерства внутренних дел, этот уровень предполагает, что люди должны высказываться "свободно и спонтанно, без очевидного поиска выражений" и говорить на английском "гибко и эффективно для социальных, академических и профессиональных целей".

Они также должны будут составлять четкие, хорошо структурированные, детальные тексты на сложные темы.

"Белая книга" призвана решить проблему рекордного уровня чистой миграции, который в прошлом году составил 728 тысяч человек, и помочь трудоустроить более девяти миллионов экономически неактивных людей.

Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер заявит о провале системы иммиграции на основе баллов, введенной Борисом Джонсоном после Brexit, и изложит реформы, направленные на уменьшение чистой миграции и содействие экономическому росту.

Другие нововведения ужесточат правила проверки, проводимые для обеспечения того, чтобы все мигранты могли подтвердить свое знание английского языка. Ожидается, что заявители на получение убежища должны будут соответствовать этим стандартам через пять лет, чтобы получить право на постоянное проживание.

Мигрантам будет сказано, что "если вы хотите приехать сюда, вы должны вносить свой вклад и интегрироваться", – сообщил источник в правительстве.

"Белая книга" также потребует от мигрантов доказать, что они разделяют общие британские ценности, такие как демократия и толерантность к различным религиям, убеждениям и культурам, хотя пока не понятно, как это будет проверяться.

Сейчас такие вопросы задают только в рамках теста, который является обязательным для мигрантов, подающих заявку на постоянное проживание в Великобритании после не менее пяти лет проживания.

Ранее сообщалось, что Великобритания хочет прекратить предоставлять статус беженца иностранцам, осужденным за сексуальные преступления.

А еще Великобритания хочет заключить с ЕС миграционное соглашение, которое позволило бы ей договариваться с отдельными странами-членами о возвращении некоторых мигрантов.