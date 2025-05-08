Британія планує вимагати від мігрантів кращого знання англійської мови

Уряд Британії планує запровадити жорсткіші вимоги щодо знання мігрантами англійської мови, аби забезпечення їх інтеграцію в суспільство.

Про це йдеться у публікації видання The Times, пише "Європейська правда".

Наступного тижня буде опублікована "Біла книга" з питань імміграції, що вимагатиме від осіб, які подають заявку на робочу візу до Британії, продемонструвати високий рівень володіння англійською мовою.

Нинішній рівень, еквівалентний GCSE (загальному сертифікату про середню освіту) з англійської мови як іноземної, вважається занадто базовим для інтеграції. Він вимагає від мігрантів розуміння основних питань, "що регулярно виникають на роботі, в школі або під час дозвілля", вміння вирішувати ситуації, "що можуть виникнути під час подорожей", та "складати прості зв'язні тексти на знайомі або особисті теми".

Очікується, що рівень буде підвищено до B2. За даними Міністерства внутрішніх справ, цей рівень передбачає, що люди повинні висловлюватися "вільно і спонтанно, без очевидного пошуку виразів" та говорити англійською "гнучко і ефективно для соціальних, академічних і професійних цілей".

Вони також повинні будуть складати чіткі, добре структуровані, детальні тексти на складні теми.

"Біла книга" покликана вирішити проблему рекордного рівня чистої міграції, який минулого року становив 728 тисяч осіб, та допомогти працевлаштувати понад дев'ять мільйонів економічно неактивних людей.

Очікується, що прем'єр-міністр Кір Стармер заявить про провал системи імміграції на основі балів, запровадженої Борисом Джонсоном після Brexit, та викладе реформи, спрямовані на зменшення чистої міграції і сприяння економічному зростанню.

Інші нововведення посилять правила перевірки, що проводяться для забезпечення того, щоб усі мігранти могли підтвердити своє знання англійської мови. Очікується, що заявники на отримання притулку повинні будуть відповідати цим стандартам через п'ять років, щоб отримати право на постійне проживання.

Мігрантам буде сказано, що "якщо ви хочете приїхати сюди, ви повинні робити свій внесок і інтегруватися", – повідомило джерело в уряді.

"Біла книга" також вимагатиме від мігрантів довести, що вони поділяють загальні британські цінності, такі як демократія та толерантність до різних релігій, переконань і культур, хоча поки що не зрозуміло, як це буде перевірятися.

Наразі такі питання ставлять лише в рамках тесту, який є обов'язковим для мігрантів, що подають заявку на постійне проживання у Великій Британії після щонайменше п'яти років проживання.

Раніше повідомляли, що Британія хоче припинити надавати статус біженця іноземцям, засудженим за сексуальні злочини.

А ще Британія хоче укласти з ЄС міграційну угоду, яка дозволила б їй домовлятись із окремими країнами-членами про повернення деяких мігрантів.