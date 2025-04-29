Британія хоче припинити надавати статус біженця іноземцям, засудженим за сексуальні злочини

Іноземців, засуджених за сексуальні злочини, хочуть позбавити права отримати статус біженця у Великій Британії в рамках зусиль уряду щодо посилення правил напередодні місцевих виборів.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Міністерка внутрішніх справ Британії Іветт Купер заявила, що країна переглядає питання можливості позбавити права отримати статус біженця іноземцям, які були засуджені за сексуальні злочини.

"Ми переглядаємо це питання, тому що вважаємо, що спосіб, у який це трактується судами, є проблемою", – сказала вона.

Як пише агентство, до урядового законопроєкту про безпеку кордонів, притулок та міграцію, який розглядається в парламенті, буде внесено поправку, яка забороняє надання статусу біженця будь-якому іноземцеві, засудженому за злочин, що передбачає внесення до реєстру сексуальних злочинців.

"Сексуальні злочинці, які становлять загрозу для суспільства, не повинні мати змоги користуватись захистом, що надається біженцям у Великій Британії", – вважає міністерка.

Зазначається, що станом на кінець 2024 року у Великій Британії залишалось 90 686 заяв на притулок, які очікували первинного рішення. У січні уряд повідомив, що досягнув найвищого рівня видворень із 2018 року – видворено 16 400 осіб.

З початку цього року понад 10 тисяч шукачів притулку вже прибули човнами – що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює Британські острови від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

Мігранти, які таким чином прагнуть потрапити до Британії, часто гинуть, скориставшись послугами контрабандистів і намагаючись подолати протоку на малих човнах.

Нещодавно писали, що Британія хоче укласти з ЄС міграційну угоду, яка дозволила б їй домовлятись із окремими країнами-членами про повернення деяких мігрантів.