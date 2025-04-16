ЗМІ: Британія хоче домовитись із ЄС про повернення мігрантів до країн-членів

Велика Британія хоче укласти з Європейським Союзом міграційну угоду, яка дозволила б їй домовлятись із окремими країнами-членами про повернення деяких мігрантів.

Про це, як передає "Європейська правда", стало відомо агентству Bloomberg.

Британська сторона, за даними Bloomberg, запропонувала Брюсселю укласти "рамкову угоду про реадмісію", покликану полегшити процедуру повернення мігрантів до окремих країн ЄС.

Обговорення ведуться в межах підготовки до саміту Британія-ЄС, який має відбутись у травні та призвести до перезавантаження їхніх відносин після Brexit.

За інформацією агентства, тоді як Франція підтримує ідею Британії про двосторонні переговори про повернення мігрантів, близько пів десятка інших країн-членів ЄС її оцінюють скептично.

Європейська комісія також має занепокоєння щодо того, як потенційна рамкова угода відповідатиме новим правилам надання притулку, які ЄС запровадить наступного року, пише Bloomberg.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює Британські острови від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

Мігранти, які таким чином прагнуть потрапити до Британії, часто гинуть, скориставшись послугами контрабандистів і намагаючись подолати протоку на малих човнах.