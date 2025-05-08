У Мерца опровергли введение чрезвычайного положения из-за миграции

Новый канцлер Германии не объявлял чрезвычайного положения в связи с миграцией, о чем ранее сообщили СМИ.

Такой комментарий представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус дал таблоиду Bild, сообщает "Европейская правда".

Ранее заместитель главного редактора портала Welt Робин Александер сказал, что Мерц объявил "чрезвычайное положение" в связи с миграцией и сообщил об этом послам соседних с Германией стран.

Однако пресс-секретарь правительства Мерца опроверг эту информацию, заявив, что канцлер "не собирается объявлять чрезвычайное положение".

В среду новоназначенный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт анонсировал усиление пограничного контроля.

Оно призвано уменьшить количество просителей убежища, которые прибывают в Германию через другие страны ЕС и уже подавали там заявки на получение убежища. Их планируют разворачивать на границе, кроме беременных женщин и детей.

Несколько немецких земель сообщили, что усиленный контроль уже действует.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами.

Смена курса Германии уже отразилась на статистике – она впервые за много лет утратила первенство среди стран, где подают больше всего заявок на получение убежища.