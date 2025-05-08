У Мерца спростували введення надзвичайного стану через міграцію

Новий канцлер Німеччини не оголошував надзвичайного стану у звʼязку з міграцією, про що раніше повідомили ЗМІ.

Такий коментар речник німецького уряду Штефан Корнеліус надав таблоїду Bild, повідомляє "Європейська правда".

Раніше заступник головного редактора порталу Welt Робін Александер сказав, що Мерц оголосив "надзвичайний стан" у зв'язку з міграцією і повідомив про це послів сусідніх із Німеччиною країн.

Однак речник уряду Мерца спростував цю інформацію, заявивши, що канцлер "не збирається оголошувати надзвичайний стан".

У середу новопризначений міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт анонсував посилення прикордонного контролю.

Воно покликане зменшити кількість шукачів притулку, які прибувають до Німеччини через інші країни ЄС і вже подавали там заявки на отримання притулку. Їх планують розвертати на кордоні, окрім вагітних жінок та дітей.

Кілька німецьких земель повідомили, що посилений контроль уже діє.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами.

Зміна курсу Німеччини вже відобразилася на статистиці – вона вперше за багато років втратила першість серед країн, де подають найбільше заявок на отримання притулку.